i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

długo z tym zwlekał

Kamil Stoch ukrywał to do samego końca! Dopiero teraz zdecydował się to ogłosić, lider polskich skoczków długo zwlekał

Waldemar Kowalski 9:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kibice skoków narciarskich z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie kolejnego sezonu Pucharu Świata. Zanim jednak do tego dojdzie, skoczkowie rywalizować będą jeszcze w cyklu Letniego Grand Prix. Po zawodach w Szczyrku, zawodnicy reprezentacji Polski znaleźli jeszcze trochę czasu dla siebie i swoich rodzin, aby wybrać się na wakacje. Nagle Kamil Stoch postanowił poinformować o czymś swoich fanów.