Kamil Stoch podjął radykalne kroki! Nie miał innego wyjścia, specjalny wpis wywołał lawinę komentarzy

Ostatnie miesiące nie są zbyt łaskawe dla Kamila Stocha, który zmaga się z ogromnymi problemami podczas kolejnych zawodów skoków narciarskich. Jeden z liderów reprezentacji Polski ma kłopoty, aby oddawać równe i długie skoki i nawet jeśli uda mu się złapać formę, nie jest w stanie utrzymać jej przez dłuższy czas, co doskonale widać było po raz kolejny na Igrzyskach Europejskich. Kamil Stoch nie miał zbyt wielu powodów do radości po skokach na Średniej i Wielkiej Krokwi, co gorzko skomentował po zakończeniu zmagań, jednak nie poddaje się i dalej walczy o to, aby poprawić swoją formę.

Po zakończeniu rywalizacji na Średniej i Wielkiej Krokwi na Igrzyskach Europejskich skoczkowie mieli jeszcze chwilę, aby spędzić czas ze swoimi rodzinami i odpocząć. Jeden z liderów reprezentacji Polski szybko jednak postanowił wrócić na skocznię i dalej ciężko trenować, aby jak najlepiej przygotować się do kolejnych zawodów i odzyskać swoją formę. Nie przeszkadzają mu w tym nawet kolosalne upały, z którymi Kamil Stoch radzi sobie w dość niecodzienny sposób.

- Na upał każdy sposób jest dobry byle działał 🤷🏻‍♂️🥵🧊😄 A wy jak sobie radzicie? - napisał na Instagramie Kamil Stoch pokazując swoje zdjęcie, na którym chłodzi się... kostkami lodu. Na taki sposób ochłody własnego ciała nie zdecydowałoby się zbyt wiele osób, jednak dla polskiego skoczka najważniejsze jest, że ten sposób przynosi mu ukojenie. Post Kamila Stocha natychmiast uruchomił jego fanów, którzy dzielili się z nim swoimi sposobami na upalne dni i żar lejący się z nieba.