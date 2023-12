Kamil Stoch w końcu to z siebie wyrzucił. Postanowił postawić sprawę jasno. Konkretna wypowiedź o Thurnbichlerze i trenerach

Apoloniusz Tajner bez ogródek o Stochu, Żyle i Kubackim! Powiedział wprost, co naprawdę myśli. Jest o tym przekonany

Z trudem patrzyło się na poczynania polskich skoczków w dwóch pierwszych weekendach Pucharu Świata. Tak słabego początku rywalizacji nie było od dawna i fani z niepokojem patrzą w przyszłość. Bo jeśli taki mistrz jak Kamil Stoch ma niekiedy problemy z przebrnięciem kwalifikacji, oznacza to, że sprawa jest naprawdę poważna. Ponadto zwłaszcza po zawodach w Ruce wypowiedzi skoczków i trenera wskazywały na poważny problem w reprezentacji, ale przekaz ostatnio nieco złagodniał. Świadczą o tym ostatnie słowa Stocha.

Jasny przekaz Stocha. Tak mówi o trenerach

W rozmowie z portalem skijumping.pl trzykrotny mistrz olimpijski wyjawił, skąd mogły się wziąć jego kłopoty w Lillehammer. - W minioną środę zaliczyłem dobry trening w Lillehammer, podobało mi się. Wszystko trochę pogmatwało się w piątek. Rozmawiałem o tym z trenerami. Odnoszę wrażenie, że po piątkowym treningu siłowym czucie zostało trochę zaburzone, a do tego doszła rywalizacja. Miałem świadomość co do osiąganych wyników, pojawiło się trochę spięcia i z tego powodu nie szło - ocenił Stoch.

Kamil Stoch walczy ze sobą na skoczni i przed kamerą. Padło bardzo wymowne zdanie, sytuacja zdaje się być opłakana

Skoczek narciarski podkreślił również, że wierzy w metody trenerów i będzie ciężko pracował, aby forma wróciła. - Wierzę w nasz zespół i wierzę w to, że wszystko może się jeszcze odmienić. W mojej karierze nie takie rzeczy się działy. Wierzę w trenerów, którzy dają z siebie wszystko. Nie jest tak, że każdy siedzi i ma to wszystko głęboko w poważaniu. Wszyscy się denerwują i martwią. Chodzi o to, abyśmy byli w tym razem i trzymali się obranej drogi - podkreślił polski zawodnik.