Kamil Stoch został zapytany o koniec kariery. Jasna wypowiedź, myśłał o tym!

Kamil Stoch był gościem "Hejt Parku" w Kanale Sportowym, gdzie powiedział o swoim karierze. Jeden z fanów zapytał skoczka, czy miał w swoim życiu taki moment, w którym chciał zakończyć swoją karierę. Okazuje się, że Stoch jak najbardziej o tym myślał, ale miał jeden powód, który go przed tym powstrzymał.

Kamil Stoch szczerze o końcu kariery. Myślał o tym!

Jak przyznał Stoch, myślał o końcu kariery kilka razy, szczególnie, kiedy mu nie szło.

- Ojej wiele razy( ...) Najgorsze sa takie momenty, kiedy naprawdę czujesz, że dajesz z siebie wsztystko. No robisz wszystko tak jak trzeba i starasz sie nawet robić coś więcej, niż to co jest tylko potrzebne, ale to nie idzie i nie ma z tego efektów żadnych. I gdzieś zaczynasz się rozglądać na boki patrzysz na innych, że inni na luzie sobie podchodzą, a im wychodzi. No i się zaczynasz zastanawiać, że może to nie jest coś co należy robić. Że może warto robić coś innego, bo może się do tego nie nadajesz. I to jest najgorsza rzecz jaką możesz zrobić, rozglądanie na boki analizowanie (...) Jak się zawsze później okazuje, zawsze po tej burzy wychodzi słońce. - mówił Stoch w "Kanale Sportowym".

Jak przyznał Stoch, nie rzucił swojego sportu, bo czuje, że nadal prezentuje dobry poziom, a sam nie wyobraża sobie, co mógłby innego robić w życiu.

- Miałem wiele razy ochotę rzucić tym sportem. Natomiast nie wyobrażam sobie co mógłbym robić innego, bo to robię całe życie. Temu się poświęciłem (...) Ogólnie no prezentuje w miarę dobry poziom - stwierdził Kamil Stoch