i Autor: Paweł Skraba/Super Express Piotr Żyła

to wielu zszokuje

Kiedy dowiedzieliśmy się, ile waży Piotr Żyła to zaniemówiliśmy! Mało kto zdawał sobie z tego sprawę, ujawnione informacje wielu zszokują

Waldemar Kowalski 17:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pomimo tego, że Piotr Żyła skończył już 36 lat, jest on nadal jednym z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Przez lata swojej kariery Piotr Żyła zyskał ogromną popularność i dziś ciężko wyobrazić sobie kogoś, kto nie wiedziałby kim jest lub jak wygląda polski skoczek. Niewiele osób może jednak zdawać sobie sprawę z tego, ile dokładnie ma wzrostu i ile waży Piotr Żyła.