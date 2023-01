Kubacki i Stoch odpowiedzieli Idze Świątek! Zaskakująca rada, takiej reakcji polskich skoczków nie mogła się spodziewać

Piątkowy poranek był dla polskich kibiców sportów bez dwóch zdań udany. Najpierw Iga Świątek błyskawicznie rozprawiła się z Cristiną Bucsą 6:0, 6:1 w III rundzie Australian Open, a później Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli kolejno drugie i czwarte miejsce podczas piątkowych zmagań na skoczni w Sapporo, chociaż lider Pucharu Świata miał szasnę na wygraną, gdyby znów nie został skrzywdzony. Pomimo tego polscy skoczkowie w dobrych humorach pojawili się przed kamerą "Eurosportu", gdzie dziennikarz Kacper Merk przytoczył im słowa polskiej tenisistki o skokach narciarskich.

Zaskakująca odpowiedź Kubackiego i Stocha na słowa Igi Świątek. Cenna rada dla polskiej tenisistki

Zawodniczka z Raszyna nie ukrywała, że chociaż zawsze kibicuje wszystkim polskim sportowcom, to w zasadzi nie jest w temacie, jeśli chodzi o skoki narciarskie oraz panujące tutaj zasady. Dawid Kubacki i Kamil Stoch postanowili zatem odpowiedzieć Idze na swój sposób. - To jest nieważne jak. Ważne, żeby na sam dół. Z tymi przelicznikami to jest trochę gorzej, dlatego na początek proponuję pooglądać na VHS... Ale zachęcam też do oglądania współczesnych skoków. - stwierdził Dawid Kubacki, dając najlepszej rakiecie na świecie małą radę.

O krok dalej poszedł za to skoczek z Zębu, który postanowił w humorystyczny sposób odnieść się do wypowiedzi Igi Świątek. - W sumie ja sam nie ogarniam. Ja mam tylko zapiąć narty i jechać. Później na dole mi pokazują, który jestem - wypalił z uśmiechem na ustach Kamil Stoch w rozmowie z "Eurosportem" po skokach w Sapporo.

