Legendarny obiekt znika z Pucharu Świata! Skoczkowie będą w szoku, padła jasna wypowiedź!

Wielkie nazwisko w polskich skokach. To on może zostać trenerem. Wszystko może się zmienić

Piotr Żyła wskoczył do basenu z ukochaną! Intymne ujęcie pary pojawiło się w sieci. Romantyczne chwile

Puchar Świata w Lillehammer nie będzie rozgrywany w sezonie 2023/2024! FIS podjął decyzję o tym, aby legendarny obiekt nie znajdował się w kalendarzu zawodów, a wszystko przez problemy z samą skocznią. Tak zatrważającą decyzję skomentował dyrektor PŚ, który powiedział o kulisach decyzji.

Puchar Świata nie dla Lillehammer. Dyrektor Pucharu Świata szczerze o decyzji

Jak twierdzi sam Partile, na obiekcie w Lillehammer nie ma odpowiednich warunków, aby móc zrobić zawody Puchary. Obiekt ma nie spełniać standardów, co widać było przy okazji rozgrywania zawodów Raw Air. Sam dyrektor PŚ zdaje sobie jednak sprawę, jak ważne jest to miejsce i wyraził chęć pomocy organizatorom.

uszą pracować, żeby wejść na wyższy poziom. Również z szacunku dla innych lokalnych komitetów organizacyjnych. To bardzo ważna decyzja, a Lillehammer to bardzo ważne miejsce. Zbieramy opinie od zespołów i otrzymaliśmy bardzo negatywne komentarze. Będziemy współpracować, by sprowadzić ich na właściwe tory. Muszą przyznać, że obecne warunki nie spełniały standardów Pucharu Świata" - powiedział w rozmowie z "NRK".