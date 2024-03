Lider kadry skoczków się zbuntował. Ogłosił odejście z reprezentacji. Brutalnie podsumował zarządzających skokami w kraju

Na jaw wyszła prawda o rodzinie Małysza. Ojciec wyznał to dopiero po latach, musieli zdecydować się na taki krok

Apoloniusz Tajner wygadał się, ile naprawdę zarabiał jako trener Małysza. Aż spadliśmy z krzesła. Ta kwota to nie żart

Syn wielkiego rywala Adama Małysza trafił do szpitala! Pokazał, co mu się stało, boli od samego patrzenia

Izabela Małysz tuż przed świętami zabrała męża i wyjechała z Polski! Zdjęcia mówią wszystko. Nie każdy by tak potrafił

Reprezentacja Finlandii była niegdyś potęgą w skokach narciarskich. Zawodnicy z tego kraju byli doskonale znani kibicom tej dyscypliny sportu, bo wygrywali najważniejsze trofea i bili kolejne rekordy. Ale od wielu lat na próżno szukać zawodnika z Finlandii, który na dobre rozgościłby się w czołówce Pucharu Świata. Skoki w tym kraju podupadły bardzo mocno i na razie nie widać symptomów poprawy. Jednym z niewielu zawodników, którzy prezentowali się solidnie był Niko Kytosaho. Ale w tym sezonie przeżywał kryzys formy.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

A konkretnie w pierwszej części zmagań. Później jego wyniki były dobre, a nawet bardzo dobre. Tajemnica lepszej dyspozycji polegała na tym, że od pewnego momentu przygotowywał się z wujkiem, Pekka Kytosaho. Skoczek narciarskich na łamach dziennika "Iltalehti" postanowił mocno uderzyć w fińskie skoki. - W tym związku, z takim podejściem do treningów, zacofanym względem świata, Finlandia przez ostatnie 10 lat nie zdziałała nic poważnego w światowych skokach - wypalił Fin.

Jednocześnie poinformował, że odchodzi z kadry, aby indywidualnie przygotowywać się do kolejnych startów. - To właściwy krok, żeby zbliżyć się do czołówki. Będę miał swój mały zespół. W naszych skokach jest mnóstwo problemów. Nie ma żadnej odpowiedzialności za wynik. Brakuje indywidualizacji treningów, kręcimy się w kółko z metodami. Jesteśmy zbyt ogólnikowi. Ja tak nie chcę - ocenił Kytosaho.