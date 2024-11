Dariusz Szpakowski o końcu kariery. To jedyne, co jest teraz dla niego najważniejsze! Przyznał to wprost

Dyskusja o Mattym Cashu nie ustaje od Euro 2024, gdy podstawowy obrońca Aston Villi był największym nieobecnym w składzie reprezentacji Polski na ten turniej, mimo że wcześniej z klubem wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Od tamtej pory piłkarz urodzony w Anglii nie wrócił do kadry, a ostatni raz pojawił się w niej podczas marcowych baraży, kiedy doznał kontuzji po wejściu na boisko w meczu z Estonią. Osiem kolejnych miesięcy to w kontekście Casha i reprezentacji pasmo rozczarowań, niedopowiedzeń i domysłów. Coraz głośniej mówi się, że Michałowi Probierzowi nie po drodze z tym piłkarzem, którego przy okazji często wykluczały też kontuzje. Temat ich relacji wraca przy właściwie każdym zgrupowaniu, ale po listopadowych meczach Polski sam Cash zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z TVP Sport.

27-latek przyznał, że przed listopadowym zgrupowaniem nie rozmawiał na ten temat ze sztabem szkoleniowym Probierza. - Doktor zadzwonił do mnie, zapytał o kontuzję i jak się czuję. Wszystko, co dostawałem, to SMS-y od doktora i jednego z trenerów z pytaniami o kontuzję i samopoczucie. Ale nie było rozmów na temat przyjazdu na zgrupowanie. Nikt nie powiedział mi, że jak będę zdrowy, to dostanę zaproszenie - zdradził Cash, który przed wcześniejszymi zgrupowaniami był gotowy, a i tak nie był uwzględniany przez Probierza.

- Będąc szczerym, nie byłem na ostatnich zgrupowaniach, a wcześniej byłem zdrowy. Na Euro byłem gotowy, na następne zgrupowanie też byłem gotowy, a nie dostałem powołania. Czy mogę powiedzieć, że byłem rozważany? Może. Ale na Euro i kolejne zgrupowania powołań nie dostałem - dodał. Od dłuższego czasu nie ma nawet kontaktu z selekcjonerem.

- Szczerze mówiąc, to sprawa prywatna między mną i selekcjonerem. Nie chcę opowiadać w wywiadach, kiedy ostatni raz mieliśmy kontakt. Rozmowy z trenerem pozostają prywatne. Nie mam potrzeby mówić, co, gdzie, kiedy omawialiśmy i kiedy to było po raz ostatni. Nie mam kontaktu z trenerem, ale oczywiste jest, że trener ma co robić. Jest zajęty, ma wielu zawodników, nie jest w stanie dotrzeć do każdego. Nie oczekuję tego od trenera. Od jakiegoś czasu nie rozmawiamy. Nieważne z jakiego powodu - wyjaśnił zawodnik Aston Villi.

Cash jest sfrustrowany nieobecnością w reprezentacji Polski

Co zaskakujące, członkowie sztabu Probierza również nie dbają szczególnie o kontakt z Cashem. - Wcześniej byłem w kontakcie z asystentem menedżera, ale ostatnio nie rozmawialiśmy. Nie było kontaktu od wielu miesięcy. Od czasu Euro.

Trudno się dziwić, że piłkarz chciałby odgrywać większą rolę w reprezentacji. - Kiedy mnie tam nie ma, jest to frustrujące. Nie zamierzam tu siedzieć i mówić, że dobrze być poza kadrą narodową. Chcę być w reprezentacji i grać w wielkich meczach. Tak jak mówiłem wcześniej – przed Euro byłem rozczarowany, że mnie tam zabrakło. Chcę występować na największych scenach, w wielkich meczach, bo czuję, że mogę. Gram dużo w Premier League z naprawdę dobrymi przeciwnikami. Jako piłkarz, gdy grasz w takiej lidze, chcesz oczywiście grać też dla kraju. W przeszłości miałem ten przywilej i chciałbym to kontynuować. Grać w tylu spotkaniach, w ilu jestem w stanie - podsumował 15-krotny reprezentant Polski.