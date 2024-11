i Autor: Cyfra Sport Matty Cash

prawdziwy najazd

Nie da się powstrzymać łez, co Polacy zrobili Matty'emu Cashowi! Tuż przed meczem z Portugalią coś takiego

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz konsekwentnie pomija Matty'ego Casha podczas powołań na kolejne mecze biało-czerwonych, co wiąże się przede wszystkim ze słabą znajomością języka polskiego u bocznego obrońcy. To, co dzieje w mediach społecznościowych Casha dobitnie pokazuje jednak, że kibice czekają na jego kolejne mecze orzełkiem na piersi. Napisał do niego nawet Nicola Zalewski.