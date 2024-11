Dwóch psychologów musiało ratować Jan Bednarka. Mocne wyznanie polskiego obrońcy, wszystko przez hejt

Tak reprezentacja Polski grała z Portugalią. Ten bilans mówi wszystko, co na to orły Michała Probierza?

Przez lata swojej gry zarówno dla angielskiego Southampton, jak i w reprezentacji Polski, Jan Bednarek na własnej skórze wielokrotnie poczuł m.in. gniew kibiców, którzy niezadowoleni z wyniku są w stanie posunąć się naprawdę daleko, nie zważając na uczucia piłkarza, okoliczności oraz jego sytuację. Mniej udane mecze w koszulce reprezentacyjnej, szczególnie podczas wielkich imprez, wywoływały masę memów, przykrych komentarzy oraz docinek i obelg pod adresem środkowego obrońcy, który w pewnym momencie postanowił sięgnąć po pomoc. W obszernej rozmowie z "Viaplay" zdradził, że musiał korzystać z usług aż dwóch psychologów, którzy pomogli mu przebrnąć przez to, co dzieje się wokół niego oraz przez to, co dzieje się w mediach.

Dwójka psychologów pomogła Bednarkowi w kryzysie

- Myślę, że to jest bardzo ważne i nie ma się czego wstydzić, że ja zasięgnąłem pomocy od psychologów. Pracowałem z dwoma psychologami, którzy bardzo wiele mi pomogli i dali mi takiego poczucia własnej wartości, że jednak nie do końca jestem taki zły i dali mi zrozumieć, że to, co ja robię wewnątrz drużyny oraz dla siebie, dla rodziny jest ważniejsze niż to, co sądzą o mnie ludzie, z którymi tak naprawdę nie mam żadnego kontaktu, nie znam się. - wyznał Bednarek tłumacząc, że dziś jest w stanie poradzić sobie z nieprzyjemnymi komentarzami.

Środkowy obrońca reprezentacji Polski zwrócił jednak szczególną uwagę na fakt, że jest ogromna różnica pomiędzy zasłużoną krytyką, a zwykłym hejtem. Z tego pierwszego mogą wyniknąć pozytywy, jak chociażby wyciągnięcie wniosków i poprawa swojej gry.