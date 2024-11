Gwiazdor Portugalii ocenił Polaków bez Lewandowskiego. Nie ma wątpliwości

Zbigniew Boniek ma wątpliwości, co do kontuzji Roberta Lewandowskiego?! Wprost powiedział to przed kamerą

Reprezentacja Polski już w piątek zmierzy się z kadrą Portugalii. Wydawałoby się, że brak Roberta Lewandowskiego będzie świetną informacją dla Portugalczyków, jednakże inaczej w sprawie przekonuje Nuno Mendes. Piłkarz PSG powołany na mecz przeciwko Polakom jest przekonany, że nasza drużyna ma wystarczająco jakości, aby sprawić problemy nawet bez napastnika Barcelony. Padają mocne słowa!

Reprezentacja Polski zagra bez Lewandowskiego. Gwiazdor Portugalii nie ma cienia wątpliwości

Jak powiedział Mendes w rozmowie z "A Bola", Polska jest bardzo groźnym rywalem, obok którego nie da się przejść obojętnie.

- Polska to bardzo agresywna drużyna, która ma bardzo wysokich zawodników i zawsze ma jasny cel, aby wygrać. Myślę, że jesteśmy na to przygotowani, mamy jeszcze kilka dni na treningi i zespół będzie przygotowany na spotkanie z Polską w taki sam sposób, jak ostatnim razem. Drużyna spisała się bardzo dobrze, dobrze zarządzała momentami meczu i udało nam się wygrać, a to było najważniejsze - mówi Mendes w rozmowie z "A Bola".

Jak mówi Mendes, Polacy bez Lewandowskiego także potrafią być wymagającym przeciwnikiem.

- Lewandowski to świetny zawodnik, najlepszy w Polsce, ale to zespół, on nie gra sam. Myślę, że Polska ma mnóstwo jakości i nawet jeśli go tam nie ma, Polska ma potencjał, by grać dobry futbol. Jeśli nie pokażemy najlepszej Portugalii, będziemy mieli trudności. To zespół, który lubi grać piłką i jeśli zostawimy im dużo miejsca do ataku, myślę, że mogą nam sprawić wiele problemów. Musimy kontynuować, bo jego nieobecność nie zmieni sposobu gry Polski - mówi obrońca Paris Saint-Germain.

