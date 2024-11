Ogromne problemy reprezentacji w Polski! Musieli migiem ratować sytuację już po pierwszym dniu zgrupowania

Probierz wprowadził wielką zmianę przed meczami z Portugalią i Szkocją. Jeszcze nigdy tak to nie wyglądało

W Polsce temperatura w okolicach 0 stopni Celsjusza, a w Portugalii nawet 20 stopni cieplej. Reprezentacja Polski, mając w pierwszej kolejności spotkanie w Porto z Portugalią, pierwsze dni zgrupowania spędza poza Polską. Do kraju wróci po piątkowej konfrontacji z Portugalią na Estadio do Dragao w Porto. To właśnie na przedmieściach tego pięknego miasta selekcjoner Michał Probierz poprowadził zajęcia z piątką piłkarzy. Reszta wziął udział w zajęciach regeneracyjnych w hotelu, a na murawie mogliśmy zobaczyć Karola Świderskiego, Jakuba Modera, Kacpra Urbańskiego, Jakuba Kamińskiego i Dominika Marczuka.

Transfer na Boavistę

Więcej razy polscy piłkarze tam się nie pojawią. Obiekty klubu Gondomar okazały się zbyt słabe. Choć boisko ponoć wygląda w porządku na pierwszy rzut oka, jego jakość pozostawia wiele do życzenia. W mało rozwiniętej infrastrukturze tego klubu nie dało się nawet zorganizować konferencji prasowej z powodu braku odpowiednich udogodnień technicznych. Szybko podjęto decyzję o przeniesieniu wtorkowego treningu na boczne boisko Boavisty Porto. Zawodnicy odwiedzą więc obiekt Gondomar tylko raz.

Wtorkowy trening reprezentacji Polski odbędzie się więc na bocznym boisku drugiego najpopularniejszego klubu w mieście. Początek zajęć został zaplanowany na godz. 11:15.

Piątkowy mecz z Portugalią to oczywiście rewanż za porażkę na PGE Narodowym 1:3 w Warszawie (12.10).

