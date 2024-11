Probierz wprowadził wielką zmianę przed meczami z Portugalią i Szkocją. Jeszcze nigdy tak to nie wyglądało

Na przedmieściach Porto w Gondomar z piłką na boisku trenowało wczoraj tylko pięciu piłkarzy: Dominik Marczuk, Jakub Moder, Karol Świderski, Kacper Urbański oraz Jakub Kamiński. Pozostali zawodnicy zostali w hotelu i odbyli trening regeneracyjny. To zupełnie inaczej niż dotychczas. Zazwyczaj kadrowicze odbywają pierwszy trening już pierwszego dnia zgrupowania, a jedynymi nieobecnymi są ewentualni "spóźnialscy".

ZOBACZ: Piotr Zieliński bez ogródek o Robercie Lewandowskim! Tak wypalił w sprawie kontuzji Lewego. "Ktoś musi wejść w jego buty."

Dlatego Probierz zmienił plany

– To dla nas inne zgrupowanie, bo tym razem większość zawodników ma za sobą na koncie mnóstwo spotkań w ostatnim czasie. Dlatego dzisiaj nie trenujemy. Pierwszy raz nie trenujemy pierwszego dnia zgrupowania, ale jest duża grupa zawodników, która grała swoje mecze w niedzielę. Były też mecze pucharowe, liga grała cały czas od ostatniej przerwy na mecze reprezentacji. Chcemy zawodników dobrze zregenerować i dobrze wykorzystać. W klubach rotują piłkarzami i tutaj też musimy zastanowić się jak to zrobić. Jest też kilku graczy po kontuzjach, jak Kuba Kamiński, chwała mu za to, że jest po zabiegu, a chce grać i reprezentować barwy narodowe. To samo tyczy się Adama Buksy. Zrobimy wszystko, by wykorzystać zawodników w tym zgrupowaniu – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz, który za każdym razem powtarza na zgrupowaniach swoim podopiecznym - co regularnie też uwieczniają kamery "Łączy Nas Piłka" - aby robili wszystko, by grać w swoich klubach.

ZOBACZ: Michał Probierz ujawnił kulisy rozmowy z Robertem Lewandowskim. Po niej wszystko było jasne

Szef kadry powołał na ostatnie w tym roku zgrupowanie aż 29 piłkarzy, ale szybko okazało się, że Kacpra Kozłowskiego musiał zastąpić Michael Ameyaw. Na wtorkowych zajęciach powinno stawić się jednak 28 zawodników. W poniedziałkowe popołudnie okazało się, że problemy zdrowotne ma Robert Lewandowski. W jego miejsce selekcjoner nie dowołał jednak innego napastnika. Kadrowicze zostaną w Portugalii do meczu z Portugalią, następnie wrócą do Warszawy. W poniedziałek na PGE Narodowym ostatni mecz fazy grupowej Ligi Narodów ze Szkocją.

Robert Lewandowski rozdawał autografy i uderzył się o ławkę. Aż się złapał za kolano Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.