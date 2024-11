Michał Probierz ujawnił kulisy rozmowy z Robertem Lewandowskim. Po niej wszystko było jasne

Lewandowski kontuzjowany! Nie zagra w Lidze Narodów

Barcelona przegrała w San Sebastián 0:1, a Lewandowski został okradziony przez sędziów VAR z prawidłowo strzelonego gola. Na kolejne trafienia trzeba będzie poczekać, Lewandowski rozpoczął przymusową przerwę od gry. Ucierpi na tym reprezentacja, która rozpoczęła wczoraj w Porto zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów z Portugalią w Porto (15.11) i Szkocją w Warszawie (18.11).

ZOBACZ: Robert Lewandowski kontuzjowany, Michał Probierz reaguje. Jest decyzja selekcjonera, wszystko jasne

Probierz opowiedział o kontuzji Lewandowskiego. Doszło do ważnej rozmowy

- Już w trakcie meczu było widać, że Robert borykał się z bólem. Porozmawiałem z Robertem i podjęliśmy decyzję po konsultacjach z lekarzami [reprezentacji i Barcelony]. Wtedy było już jasne, że nie będzie mógł zagrać - powiedział na konferencji prasowej selekcjoner kadry Michał Probierz.

– Nie ma co ukrywać, że Robert jest piłkarzem, którego każdy by chciał w składzie. Zrobimy wszystko, by Roberta zastąpić. To dla nas inne zgrupowanie, bo tym razem większość zawodników ma za sobą na koncie mnóstwo spotkań w ostatnim czasie. Dlatego dzisiaj nie trenujemy. Pierwszy raz nie trenujemy pierwszego dnia zgrupowania, ale jest duża grupa zawodników, która grała swoje mecze w niedzielę. Były też mecze pucharowe, liga grała cały czas od ostatniej przerwy na mecze reprezentacji. Chcemy zawodników dobrze zregenerować i dobrze wykorzystać. W klubach rotują piłkarzami i tutaj też musimy zastanowić się jak to zrobić. Jest też kilku graczy po kontuzjach, jak Kuba Kamiński, chwała mu za to, że jest po zabiegu, a chce grać i reprezentować barwy narodowe. To samo tyczy się Adama Buksy. Zrobimy wszystko, by wykorzystać zawodników w tym zgrupowaniu – dodał Probierz.

A na przedmieściach Porto w Gondomar z piłką na boisku trenowało wczoraj tylko pięciu piłkarzy: Dominik Marczuk, Jakub Moder, Karol Świderski, Kacper Urbański oraz Jakub Kamiński. Pozostali zawodnicy zostali w hotelu i odbyli trening regeneracyjny. -

FB SE Sport: ROBERT LEWANDOWSKI PO KLĘSCE W POLSKA - PORTUGALIA. "BRAKOWAŁO ODWAGI" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.