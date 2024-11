Marek Koźmiński mocno zafrasowany polską reprezentacją. Jest konkretny wniosek do Michała Probierza [ROZMOWA SE]

Robert Lewandowski nie ma ostatnio szczęścia do meczów reprezentacji Polski. Nasz najlepszy piłkarz jest znany z tego, że odnosi bardzo mało urazów, jednak w ostatnim czasie ominął z ich powodu kilka spotkań. Rok temu z powodu urazu nie zagrał w dwóch meczach z eliminacji Euro 2024 (z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1)), a na samym Euro 2024 nie zagrał w pierwszym spotkaniu przeciwko Holandii, natomiast mecz z Austrią zaczął na ławce rezerwowych. Kilka tygodni temu z powodu drobnego urazu zaczął mecz z Chorwacją na ławce rezerwowych, ale wszedł w drugiej połowie i zanotował asystę, a do tego po faulu na nim bramkarz Chorwacji obejrzał czerwoną kartkę. Niestety, teraz nie ma mowy o tym, by Lewandowski choćby znalazł się na zgrupowaniu, bowiem PZPN przekazał oficjalnie, że kapitan się na nim nie pojawi.

Fani mogli zacząć zastanawiać się, czy w przypadku wypadnięcia z gry najważniejszego napastnika naszej kadry, selekcjoner Michał Probierz zdecyduje się na uzupełnienie formacji ofensywnej. Tak się jednak nie stanie, o czym donosi portal Meczyki.pl. – Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że kontuzja Lewandowskiego nie doprowadzi do zmian w kadrze. Sztab nie poczyni dodatkowego powołania na startujące zgrupowanie reprezentacji Polski – czytamy. Polska w meczach z Portugalią i Szkocją będzie musiała poradzić sobie trójką napastników Adam Buksa - Krzysztof Piątek - Karol Świderski.

