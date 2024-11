i Autor: AP Robert Lewandowski

Kiedy Lewy znowu zagra?

Nowe wiadomości o kontuzji Roberta Lewandowskiego. To wtedy ma wrócić po urazie, w Hiszpanii już wiedzą

W dniu rozpoczęcia zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski gruchnęła wieść, że zabraknie na nim największej gwiazdy kadry. Jak się okazało, Robert Lewandowski doznał urazu pleców w meczu ligowym i musiał zrezygnować z przyjazdu do Porto, gdzie ruszają przygotowania do starć z Portugalią i Szkocją. Hiszpańskie media już wiedzą, kiedy Lewy wróci do gry.