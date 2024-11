i Autor: Cyfrasport Michael Ameyaw

wszystko jasne

Michał Probierz zdecydował się na dodatkowe powołanie! Nie miał wyboru, musiał zastąpić kontuzjowanego piłkarza

Michał Probierz we wtorek, 5 listopada, ogłosił listę powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Niestety, już dzień później okazało się, że z jednego piłkarza musi zrezygnować, bo ten ma kontuzję! Chodzi dokładnie o Kacpra Kozłowskiego z Gaziantepu. Od początku mówiło się wiele o tym, że zastąpić go ma Michael Ameyaw, ale rozwiązanie to również stało pod znakiem zapytania ze względu na drobny uraz skrzydłowego Rakowa Częstochowa. Teraz już wiadomo oficjalnie, że to łodzianin znajdzie się w kadrze kosztem Kozłowskiego.