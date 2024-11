Burza wokół tego piłkarza rozpętuje się co zgrupowanie. Rozbrajający komentarz na temat braku powołania do reprezentacji Polski

Robert Lewandowski w meczu z Realem Sociedad nie będzie wspominał najlepiej – już w 13. minucie trafił do siatki po świetnym opanowaniu piłki w polu karnym, ale sędzia po sygnale z VAR o tym, że Polak był na pozycji spalonej, anulował gola. Problem w tym, że żadna z dostępnych powtórek nie przekonuje, że 36-latek był w ogóle na spalonym, a animacja pokazana przez obsługę półautomatycznego spalonego tylko dolewa oliwy do ognia, bo wygląda ona tak, jakby uwzględniała nogę obrońcy zamiast Lewandowskiego. Później Polak do siatki już nie trafił i nawet nie miał większej ku temu okazji i ostatecznie rozegrał słabe spotkanie. Niestety, to są najmniejsze problemy kapitana reprezentacji Polski.

Po meczu pojawiło się nagranie, jak Robert Lewandowski utyka i nie jest w stanie normalnie poruszać się z powodu bólu pleców. – De Jong utykał po wyjściu z szatni, jak i również Lewandowski po ciosie w plecy – napisał dziennikarz Adria Albets opisując udostępnione przez siebie wideo. Ostatecznie okazało się, że uraz jest na tyle poważny, że 36-latek nie wystąpi w nadchodzących meczach reprezentacji Polski z Portugalią i Szkocją. – Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją. Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni – czytamy. Jedyne z czego można się cieszyć, że sam uraz nie jest bardzo poważny i po przerwie reprezentacyjnej Polak będzie w stanie grać dalej w Barcelonie.

De Jong ha salido cojeando del vestuario, Lewandowski también por un golpe en la espalda. @carrusel pic.twitter.com/T2Gj2U1UIN— Adrià Albets (@AdriaAlbets) November 10, 2024