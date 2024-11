Kiedy Lewandowski wróci do gry? Hiszpanie są pewni tej daty

Nowe wiadomości o kontuzji Roberta Lewandowskiego. To wtedy ma wrócić po urazie, w Hiszpanii już wiedzą

Dziesięć dni ma odpoczywać Robert Lewandowski przez uraz pleców, którego nabawił się w niedzielnym meczu ligowym w San Sebastian. Kadra rozpoczęła w poniedziałek w Portugalii zgrupowanie bez "Lewego".

Hiszpanie wiedzą, kiedy wróci Lewandowski

FC Barcelona przegrała 0:1 na wyjeździe z drużyną z drużyną z Kraju Basków. Lewandowski, który przez cały mecz przyjmował liczne ciosy, odczuwał ból pleców podczas powrotu do domu. Piłkarz ma przejść około półtoratygodniową rehabilitację uzupełnioną o ćwiczenia siłowe, aby być w pełni gotowym na mecz z Celtą Vigo (23 listopada) - informują dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Dodają jednak, że trener "Blaugrany" Hansi Flick może dać Lewandowskiemu dodatkowy czas na powrót do dyspozycji. "Polak jest w doskonałej formie fizycznej, a w tym sezonie omijają go kontuzje. Jednak jako jedyny środkowy napastnik w drużynie, Barcelona będzie musiała go oszczędzać, ponieważ sezon może okazać się bardzo długi" – podkreślono w gazecie.

Lewandowski jest obecnie najlepszym strzelcem Barcelony oraz całej La Liga z 14 golami na koncie, a także zdobył pięć bramek w Lidze Mistrzów. Po niedzielnej konfrontacji z Sociedad powinien mieć jedno trafienie więcej, ale sędziowie niesłusznie anulowali jego trafienie z początku spotkania.

Mimo porażki w San Sebastian - "Blaugrana" wciąż prowadzi w tabeli LaLiga z 33 punktami na koncie. Ekipa ze stolicy Katalonii wyprzedza Real Madryt o sześć punktów. Królewscy w sobotnie popołudnie pokonali Osasunę 4:0, mają jeszcze jedno zaległe spotkanie do rozegrania.

