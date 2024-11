Jan Tomaszewski ma pretensje do Lewandowskiego. Oczekuje jasnej odpowiedzi, wywołał nawet magazyniera Barcelony!

Robert Lewandowski wypadł z listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski w ostatniej chwili. W ostatnim meczu ligowym, kilkanaście godzin przed startem zajęć w Portugalii, doznał urazu pleców. Pod jego nieobecność Biało-czerwoni ponieśli klęskę z Portugalią (1:5) i Szkocją (1:2) i spadli z najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA. Już w trakcie zgrupowania Jan Tomaszewski domagał się wyjaśnień w sprawie urazu "Lewego" i jego absencji. Teraz, gdy napastnik FC Barcelony kilka dni po meczu ze Szkocją zagrał w klubie przeciwko Celcie Vigo, legendarny bramkarz oczekuje jasnej odpowiedzi.

- Nie mecz mnie poruszył, a absencja zawodnika. Robert Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie, bo plecy go bolały. Być może. Do tej pory nie jest wiadome. Doktor kadry mówi, że Robert nie nadawał się do gry. A ja mam pytanie - kiedy pan doktor widział Roberta Lewandowskiego? Czy widział go i badał przez Skype'a? Czy on pojechał do Roberta albo ten przyjechał do niego? - powiedział w trakcie specjalnego łączenia z "Super Expressem" Tomaszewski.