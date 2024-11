Lewandowski naprawdę powiedział to o Yamalu. Nie gryzł się w język, musiał wskazać na jedną rzecz

Dwadzieścia bramek w meczach Barcelony w La Liga i Lidze Mistrzów – to aktualny bilans Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Polski napastnik po przeciętnym poprzednim sezonie, w tej edycji trafia jak na zawołanie. Lider klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy i wspóllider strzelców Champions League dokonał czegoś niesamowitego. To już czternasty sezon z rzędu z co najmniej dwudziestoma trafieniami w wykonaniu Polaka w klubie.

Tak znakomitą passą nie może się popisać nawet Leo Messi, którego licznik zatrzymał się na trzynastu sezonach. Lepszy od Polaka jest w tym momencie jedynie Cristiano Ronaldo, który w klubowych zmaganiach trafiał do siatki co najmniej 20 razy w aż szesnastu sezonach z rzędu.

- Gość nieprzerwanie od sezonu 2011/2012 strzela co najmniej 20 goli we wszystkich klubowych rozgrywkach. Co ciekawe - dla porównania - takiej serii nie miał Leo Messi (13). Cały czas nieco lepszy jest natomiast Cristiano Ronaldo (16) – napisał na platformie X Wojciech Papuga.

Robert Lewandowski – statystyki w tym sezonie

Robert Lewandowski wystąpił w tym sezonie w osiemnastu spotkaniach w barwach Barcelony – czternaście meczów rozegrał w La Liga, cztery w Champions League. W obu rozgrywkach utrzymuje średnią powyżej gola na mecz.

W hiszpańskiej ekstraklasie trafiał do bramki piętnastokrotnie, z kolei w Lidze Mistrzów trafiał do siatki pięciokrotnie.

Lewandowski jest liderem tabeli strzelców La Liga. Zdobył także najwięcej goli w Champions League, razem z Raphinhą, Harrym Kanem i Viktorem Gyoekeresem.