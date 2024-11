Celta Vigo – FC Barcelona relacja NA ŻYWO. Lewandowski i Barca chcą zmazać plamę po poprzedniej porażce. LaLiga 23.11.2024 LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Celta Vigo – FC Barcelona -:- (-:-)

Na żywo Celta Vigo - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z meczu Celta Vigo - FC Barcelona w ramach 14. kolejki LaLigi. Start meczu o godzinie 21:00, bądźcie z nami!

Celta Vigo - FC Barcelona Relacja LIVE 23.11.2024

FC Barcelona wciąż prowadzi w tabeli LaLigi i nawet ewentualna porażka z Celtą Vigo tego nie zmieni. Jednak przegrana z Realem Sociedad z poprzedniej kolejki to kolejna, mała ryska na maszynie Hansiego Flicka, pokazująca, że nie jest ona nie do ruszenia, co może przydać się trenerom kolejnych drużyn, z którymi „Duma Katalonii” będzie się mierzyć, jako argument podczas motywowania swoich piłkarzy. Barcelona musi tym bardziej uważać, ponieważ Celta Vigo potrafiła w ostatnich latach parę razy zaskoczyć bardziej utytułowanego rywala i tym razem również będzie chciała to zrobić. Z pewnością zadanie jednak nie będzie łatwe, bo Robert Lewandowski jest już w pełni zdrowy i głodny gry oraz kolejnych bramek, zwłaszcza po tym, jak anulowano mu prawidłowego gola w starciu z Realem Sociedad.

Wracając do historii starć Barcelony z Celtą Vigo, to oba spotkania w poprzednim sezonie „Duma Katalonii” wygrała, jednak dość skromnie, bo 3:2 i 2:1. W sezonie 2022/23 Celta wygrała u siebie 2:1, a na wyjeździe uległa Barcie tylko 0:1. Jeszcze wcześniej Barcelona u siebie też wygrała, ale na wyjeździe zremisowała 3:3. Zerkając wstecz praktycznie w każdym sezonie „Blaugrana” miała jakieś problemy z Celtą, a żeby to podkreślić, to na 10 ostatnich meczów na wyjeździe przeciwko drużynie z Vigo, Barcelona wygrała tylko 2 mecze! Do tego dochodzą 4 remisy i aż 4 porażki.