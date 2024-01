Łzy płyną do oczu strumieniami po wyznaniu Kamila Stocha w Zakopanem! Musiał powiedzieć to swoim fanom

PolSKI Turniej, w ramach którego w ostatnich dniach odbyły się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem potwierdził, że w naszym kraju wciąż nie brakuje pasjonatów dyscypliny, którzy licznie stawiali się na obiektach, aby dopingować swoich ulubieńców. Podczas ostatniego konkursu cyklu, na skoczni w Zakopanem panował istny kocioł, kiedy tylko reprezentanci Polski siadali na belce startowej. Po bardzo udanej próbie Kamila Stocha, kibice niemalże oszaleli, co nie umknęło uwadze jednego z liderów polskich skoczków. Musiał on odpowiedzieć swoim fanom.

Ostatecznie Kamil Stoch zajął 17. miejsce podczas niedzielnych zawodów w Zakopanem, jednak doping jaki otrzymał sprawił, że opublikował on w mediach społecznościowych bardzo ważny wpis i zwrócił się w nim do fanów. wielu z nich mogło uronić łzę po tych słowach. - Dziękuję Wam za ten tydzień! Na zdjęciu z Szefową Komitetu Wsparcia i z Wami w tle, a myślami z każdym, kto sprawił, że znowu mogę się cieszyć tym sportem. "Kamil, Ty już nic nie musisz" - z taką dewizą niewiele bym osiągnął, nie tylko w sporcie, ale i w życiu - zaczął swój wpis jeden z liderów kadry biało-czerwonych.

- Walczcie o swoje marzenia, nawet jeśli tylko nieliczni wierzą w ich powodzenie. Ta Wasza euforia wczoraj po drugim skoku, to było coś niesamowitego, na co niektórzy czekają całą sportową karierę. Darliście się jakbym wygrał te zawody, a ja tak się czułem. Dzięki❤️‍🔥 Wiem, że nic nie muszę, ale bardzo chcę, a to zasadnicza różnica - zwrócił się do kibiców Stoch dziękując im za wspaniały doping. Wpis skoczka od razu wywołał reakcję.

Internauci natychmiast zaczęli komentować post lidera polskich skoczków przede wszystkim dziękując mu, że mogli po przeżyć niezapomniane chwile i wielkie emocje na skoczni w Zakopanem, a także komplementując go, że jest on najlepszym skoczkiem w historii. Kolejne emocje związane ze skokami Kamila Stocha czekają na jego fanów już od 26 stycznia, kiedy to w Bad Mitterndorf rozpoczną się mistrzostwa świata w lotach.