i Autor: Instagram Nie żyje Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk

Mocne słowa!

Małgorzata Rozenek zadała pytanie o Justynę Kowalczyk, a fani nie mogli uwierzyć. Mocna reakcja, wybuchła wielka burza

W trakcie trwania najnowszego wydania "Dzień Dobry TVN" doszło do dość nieoczekiwanych i kontrowersyjnych scen. Małgorzata Rozenek, prowadząca programu, postanowiła w dość osobliwy sposób odnieść się do śmierci Kacpra Tekielego, zadając dość mocne pytanie o Justynę Kowalczyk. Zapytanie prowadzącej show wzbudziło wielkie emocje u fanów, którzy nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. Te komentarze mówią wszystko.