Michal Doleżal przerwał milczenie! Ujawnił te informacje o Kamilu Stochu. Pierwszy raz tak bardzo się otworzył w sprawie polskiego skoczka

Odejście Michala Doleżala z reprezentacji Polski, a później powrót Czecha do trenowania, w roli jednego z członków sztabu Kamila Stocha wywołało olbrzymie emocje w środowisku. Były asystent Stefana Horngachera w ostatnich miesiącach, oprócz konferencji prasowej i jednego wywiadu, nie chciał on pojawiać się w mediach. Teraz jednak udzielił obszernego wywiadu portalowi "sport.tvp.pl", gdzie opowiedział m.in. o pracy z Kamilem Stochem i o tym, jakie jeden z liderów reprezentacji Polski ma cele. Okazuje się również, że Stoch był zdecydowanie bliżej zakończenia kariery, niż mogłoby się wydawać.

- Pamiętam, że w 2022 zastanawiał się, czy w ogóle kontynuować karierę. Powiedziałem mu wtedy, żeby jeszcze powalczył. Żeby z tym nazwiskiem, które ma, nie kończył kariery w tak przykry sposób. Czułem, na co go jeszcze stać. On ma niesamowity instynkt. Poznawałem go od 2016 roku. A zimą 2023/24 widziałem, jakie ma nadal rezerwy. To się zresztą później potwierdziło. - wyznał czeski trener.