MŚ w Planicy 2023 kwalifikacje TRANSMISJA TV Mistrzostwa świata w skokach Planica 2023 GDZIE OGLĄDAĆ? Skoki dzisiaj 24.02 kwalifikacje w Planicy O KTÓREJ?

Co z Kubackim ?!

Bezpośrednie słowa o Dawidzie Kubackim. Szkoleniowiec powiedział to wprost i nie zostawił złudzeń

MŚ w Planicy kwalifikacje TV Transmisja MŚ w skokach Planica 24 lutego 2023 GDZIE OGLĄDAĆ?

Nie ma się co oszukiwać, że na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym polscy kibice liczą najbardziej na skoczków narciarskich. Na ostatnich dwóch imprezach w Seefeld i Oberstdorfie Dawid Kubacki i Piotr Żyła zdobywali złote medale. Teraz jednak będzie o to bardzo trudno, bowiem forma naszych zawodników nie jest najwyższa. Co więcej, małe problemy ze zdrowiem przed samym startem rywalizacji miał wspomniany Kubacki.

MŚ w Planicy 2023 skoki 24.02 GDZIE OGLĄDAĆ? Skoki dzisiaj 24.02 kwalifikacje w Planicy O KTÓREJ?

Na dzień przed kwalifikacjami podano informację, że Dawid Kubacki nie zdoła wziąć udziału w treningu na skoczni w Planicy. Fani zamarli, bo mogło się okazać, że największa nadzieja medalowa może w ogóle nie wystartować. Piątek był dniem oczekiwania, ale tuż przed 13 PZN podał, że Kubacki weźmie udział zarówno w serii próbnej, jak i kwalifikacjach. Wszystko wskazuje więc na to, że ze zdrowiem naszego najlepszego w tej chwili zawodnika już wszystko w porządku.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej HS-102 odbędą się w piątek, 24 lutego, o godzinie 17:45. TRANSMISJA TV z kwalifikacji dostępna będzie na kanale Eurosport 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformach Polsat Box Go oraz Player. Relacja na żywo na sport.se.pl.