Na jaw wyszła prawda na temat małżeństwa Apoloniusza Tajnera. Aż ciężko uwierzyć, jak poznał swoją miłość

Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec od lat tworzą bardzo udaną parę od lat. Okazuje się, że historia obecnego posła Koalicji Obywatelskiej, a przedtem legendarnego trenera Adama Małysza i jego ukochanej jest wyjątkowo piękna. Kiedy poznacie prawdę na temat tego, jak się poznali, nie będziecie mogli uwierzyć!

Jak opowiadało małżeństwo, poznali się oni w pociągu Kraków-Warszawa. Jak przekonuje Podolec, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, a ich uczucie musiało potrzebować czasu, żeby rozkwitło.

- Zawsze się śmieję, że to nie była jakaś strzała Amora od razu. Trochę to trwało - opowiadała Izabela Podolec w "Dzień Dobry TVN".

Okazuje się, że ukochana trenera, a obecnie parlamentarzysty, na samym początku ich znajomości pomyliła go... z jednym z aktórów występujących w słynnej telenoweli.

- Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet [go] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z 'Na Wspólnej'". Autentycznie tak było - opowiadała ukochana trenera.

Były szkoleniowiec Adama Małysza może być szczęśliwy z tego, jak potoczyło się jego życie prywatne. Tajner pobrał się ze swoją miłością w 2019 roku. We wrześniu tego samego roku świetowali narodziny swojego syna, Leopolda.

