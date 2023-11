Na jaw wyszła prawda na temat religii Piotra Żyły. Nie jest katolikiem! Ksiądz wszystko wyjawił

Gdy wydało się, jak mieszka Kamil Stoch, aż pobledliśmy. Dom mistrza to prawdziwy pałac, aż trudno oderwać wzrok od tego pałacu

Piotr Żyła jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego sportu. Reprezentant Polski w skokach narciarskich znany jest ze swojej świetnej sportowej formy, którą od lat nas czaruje, ale także dzięki swojemu poczuciu humoru, które potrafi rozbawiać do łez. Okazuje się, że ukochany Marceliny Ziętek, wcale nie jest katolikiem! Prawdę na temat jego religii przedstawił jego były nauczyciel religii.

Mimo że większośc Polaków jest zadeklarowanymi katolikami, tak Piotr Żyła identyfikuje się jako członek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Prawdę na temat jego religii w rozmowie z jednym portali podał jego były nauczyciel katechezy ze szkoły, ksiądz Jan Byrt, który przyznaje, że bardzo miło wspomina lekcje ze skoczkiem narciarskim.

- Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów. Opiekę duszpasterską nad uczniami sprawują dwaj katecheci – katolicki i ewangelicki. Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. Lekcje religii były z Piotrem wielką przyjemnością. Piotr należy do bardzo pogodnych ludzi – komentował duchowny w rozmowie z portalem bielskobiala.naszemiasto.pl.