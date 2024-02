Na te słowa czekali wszyscy kibice. Skoczek wróży wspaniałą rzecz, cała Polska będzie trzymać kciuki

Przed nami kolejne emocje w Pucharze Świata w skokach narciarskich! Na skoczni w Willingen zobaczymy reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o poprawę formy. Jeden z nich, a konkretnie Aleksander Zniszczoł deklaruje, że jestw stanie walczyć o pierwszą dziesiątkę konkursu na kultowym obiekcie, a może nawet spróbować podjąć bój o podium! Co za deklaracja, na takie właśnie słowa czekali kibice!

Zniszczoł chce walczyć o świetny wynik! Będzie podium w Willingen?

O swoich planach względem występu w Willingen Zniszczoł powiedział w rozmowie z "Interią", wskazując, że znajduje się w świetnej dyspozycji. Te słowa wróżą, że możemy być świadkami wielkich emocji, na które czekali fani. Cała Polska będzie trzymać kciuki!

- Jeżeli wszystko dopisze, to w Willingen może będzie walka o "10", a nawet o podium (...) W mistrzostwach świata w lotach byłem w walce o medale. Jeśli tylko dopisze mi tylko trochę więcej szczęścia, to może być fajnie (...) Cieszę się na powrót na skocznię w Willingen, choć prognozy pogody nie napawają optymizmem. Fajnie, że moje skoki stały się bardzo powtarzalne. Widać, że potrafię latać, a na tej skoczni to będzie ważne - mówi Zniszczoł w rozmowie z Interią.