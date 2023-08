Najpiękniejsza Polka w skokach narciarskich pokazała zdjęcie z łóżka. Natychmiast zareagowała jej mama, musiała się tłumaczyć

Magdalena Pałasz w ostatnim czasie odeszła nieco od uprawiania skoków i skupiła się przede wszystkim na pracy w telewizji. W TVN i Eurosporcie stała się jedną z najpopularniejszych ekspertek, jednak nie wszyscy kibice wiedzą, że kilka lat temu sanoczanka uchodziła za największy polski talent w skokach narciarskich kobiet. 27-latka na stałe zapisała się w historii ulubionej zimowej dyscypliny Polaków jako pierwsza Polka, która zdobyła punkty Pucharu Świata. Pałasz jest też pierwszą mistrzynią kraju, a do tego była częścią historycznego miksta, w którym obok Macieja Kota, Kamila Stocha i Joanny Szwab wzięła udział w grudniu 2013 r. w nowej konkurencji. Kilka lat temu zawodniczka z Sanoka usunęła się nieco w cień i zniknęła z reprezentacji Polski, jednak w dalszym ciągu uprawia hobbystycznie skoki, a parę tygodni temu trenowała nawet z kadrowiczkami. Pałasz pochwaliła się tym fanom, którzy licznie obserwują ją w mediach społecznościowych, gdzie nie brakuje też bardziej prywatnych wpisów.

Magdalena Pałasz pokazała zdjęcie z łózka. Zareagowała jej mama

Praca przy skokach w telewizyjnym studiu sprawiła, że Pałasz cieszy się sporą popularnością. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 25 tysięcy użytkowników, a wielu z nich ceni ją nie tylko za wiedzę, lecz także zjawiskową urodę. Można zauważyć, że każdy wpis pokazujący 27-latkę w bardziej prywatnej sytuacji cieszy się dużym zainteresowaniem. A ekspertka TVN nie chowa się przed fanami i ostatnio zaskoczyła ich zdjęciem z relaksu na kanapie. Ujęcie z wylegiwania się bardzo przypadło do gustu fanom, ale niekoniecznie podeszła tak do tego... mama skoczkini.

"Czasami fajnie tak cały dzień na kanapie... #relaks #czekamnasłońce #dzieńwolny" - napisała w opisie do zdjęcia Pałasz. To właśnie ten fragment przykuł uwagę jej mamy. "Córcia, jak chcesz, to coś wymyślę do zrobienia" - napisała z dużym dystansem pani Małgorzata. Jej córka poważnie podeszła do komentarza. "Mamo, taki żarcik z tym całym dniem na kanapie" - wyjaśniła na wszelki wypadek 27-latka. Urocza wymiana zdań nie zmienia faktu, że jej najnowsze zdjęcie zachwyciło internautów, którzy licznie zasypali Pałasz komplementami.

i Autor: Instagram/Magdalena Pałasz Magdalena Pałasz wymiana zdań z mamą