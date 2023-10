Największy rywal Adama Małysza miał zdradzić tę piękność. Ich związek się rozpadł, 34-latka wciąż rozpala zmysły

Adam Małysz był na szczycie skoków narciarskich przez wiele lat, przez co rywalizował z wieloma skoczkami, ale żaden z jego rywali nie budził wśród kibiców tylu negatywnych emocji, co Sven Hannawald. Niemiec dość szybko się wypalił i najpierw wstrzymał karierę w 2004 roku, po czym już jej nie wznowił i oficjalnie pożegnał się ze skokami dwanaście miesięcy później. Wcześniej jednak mocno zachodził za skórę Małyszowi, a do historii przeszło m.in. to, jak polscy kibice obrzucili Niemca śnieżkami w Harrachovie. "Hanni" był w Polsce wręcz znienawidzony, co po latach się zmieniło. Nie jest tajemnicą, że niespełna 49-latek zmagał się z problemami mentalnymi, o których głośno opowiadał. Być może jego skomplikowana psychika doprowadziła do rozpadu związku z piękną modelką, Aleną Gerber.

Sven Hannawald miał ją zdradzić. Była narzeczona rywala Małysza nadal rozpala zmysły

Historia miłości Hannawalda i Gerber jest wyjątkowo burzliwa. Niemiecki skoczek był tak zakochany, że po zaledwie kilku miesiącach związku oświadczył się partnerce. Ich ślub miał się odbyć latem 2012 roku, ale później termin przełożono o rok. Ostatecznie nigdy nie doszło do tej ceremonii, a w 2014 r. para oficjalnie się rozstała. Sporo mówiło się o tym, że powodem miała być zdrada "Hanniego", choć informacje te pozostają plotkami. Dziewięć lat później 34-letnia Niemka cieszy się szczęściem u boku innego byłego sportowca.

Jej serce skradł były piłkarz, Clemens Fritz. On także jest wyraźnie starszy od modelki - w grudniu tego roku skończy 43 lata. Różnica wieku nie przeszkadza jednak parze, która pobrała się w 2017 roku - tuż po tym, jak na świat przyszła ich córka. Alena Gerber ułożyła sobie życie po burzliwym związku z Hannawaldem i cieszy się ogromną popularnością. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 820 tysięcy użytkowników, którzy mogą podziwiać tam także bardziej prywatne zdjęcia. Trzeba przyznać, że forma 34-latki naprawdę robi wrażenie!