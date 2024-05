Paweł Wszołek rozkręci grę Legii z Radomiakiem? To atuty gwiazdy warszawskiego klubu

Nokaut: Legia Warszawa na kolanach! Dostała trzy ciosy od Radomiaka, to była demolka! [WIDEO]

Ależ to jest wielki fighter!!! Te słowa Kamila Grosickiego szarpią najczulsze struny kibicowskiej duszy

Pogoń wraca do gry

Paweł Wszołek wypalił po kompromitacji Legii. Tak podsumował jej występ, mocne słowa do kibiców

Legia nie poradziła sobie grając w osłabieniu

Na początku spotkania na środku boiska Bartosz Kapustka sfaulował Christosa Donisa. Rywal padł na murawę i się z niej nie podnosił. Sędzia nie dopatrzył się na przewinienia i puścił grę. Jednak po chwili został zaproszony, aby obejrzał powtórkę zagrania pomocnika gospodarzy. Obejrzał całą akcję i pokazał piłkarzowi Legii czerwoną kartkę. Gospodarze grali w osłabieniu i w drugiej połowie zostali wypunktowani przez radomian.

Taki był Michał Probierz. Tomasz Frankowski ujawnił ich konflikt sprzed lat, obecny selekcjoner pokazał swój charakter

Liczy się skutek

Czy Bartosz Kapustka słusznie został ukarany czerwoną kartką? Były sędzia tak tłumaczy zachowanie gwiazdy Legii. - Liczy się skutek całego zajścia, a nie zamiar zawodnika - powiedział Adam Lyczmański w Canal+ Sport. - Wszyscy doskonale wiemy i zając tego zawodnika mamy świadomość, że on nie chciał zrobić nic złego. Nie miał złych zamiarów, złych intencji. Bardzo niefortunne zdarzenie, które niestety nie mogło się skończyć inaczej. Ktoś powie: faul tyłkiem, dziwną częścią ciała. Istotne są konsekwencje tego zdarzenia. Zobaczmy, co się dzieje z lewą nogą zawodnika Radomiaka. Tu nie mogło być innego wyjścia, jak wykluczenie zawodnika. Szkoda, że tak się stało, ale przepisy są nieubłagane. Chcę przytoczyć casus Leonardo Rochy z meczu z Cracovią. tam też było niefortunne zdarzenie. Powiedziałem, że jest to czerwona karta. Niestety, tu też jest czerwona kartka - tłumaczył ekspert sędziowski w Canal+ Sport.

Michał Listkiewicz: Michał Probierz bardzo w tym przypomina legendarnego... [MIŚ Z OKIENKA]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.