Pupilek Horngachera przerwał milczenie! Nie da się przejść obojętnie. Krótki wpis niemieckiego skoczka narobił rabanu

Zakończony niedawno sezon 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich nie był najłatwiejszy ani dla skoczków reprezentacji Polski, ani dla Niemców prowadzonych przez Stefana Horngachera. Z tego powodu w ekipie biało-czerwonych może dojść do ogromnych zmian przed rozpoczęciem przygotowań do kolejnego sezonu, a z kolei za naszą zachodnią granicą, niektórzy skoczkowie już teraz rozpoczęli proces powrotu do formy. Markus Eisenbichler, który w ostatnich miesiącach prezentował się dość mizernie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, nie mogąc oczywiście liczyć na powołanie na zawody Pucharu Świata, po krótkim urlopie wrócił do pracy i oczywiście pochwalić się tym w mediach społecznościowych. Okazuje się, że gorszy sezon nie skłonił go do zakończenia kariery, a wręcz przeciwnie.

- Koniec wakacji i powrót do treningów. Po sezonie i jednocześnie przed sezonem - napisał krótko w mediach społecznościowych Markus Eisenbichler, publikując swoje zdjęcie wykonane podczas pracy na siłowni. Tym samym niemiecki skoczek jasno dał do zrozumienia, że nie ma jeszcze zamiaru rozstawać się z reprezentacją Niemiec w skokach narciarskich. Krótka wiadomość od skoczka od razu uruchomiła lawinę wiadomości od fanów.

- Markus, zakończenie sezonu bez ciebie było takie dziwne... Uwierz w siebie! - napisał jeden z internautów pod zdjęciem skoczka dodając mu otuchy po słabszym sezonie. - Wróć silniejszy! - rzucił krótko kolejny z fanów Eisenbichlera.