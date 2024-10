Nie do wiary, jak bardzo zmieniła się Izabela Małysz! Glow up jakich mało. Żona Adama Małysza kompletnie nie przypomina siebie z przeszłości

Justyna Kowalczyk po raz pierwszy otworzyła się po śmieci męża. Serce pęka przez to, co przechodziła. Zanosiła się płaczem w miejscach publicznych

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Izabela Małysz bez dwóch zdań zalicza się do grona najpopularniejszych żon sportowców w naszym kraju. 45-letnia małżonka Adama Małysza również zyskała olbrzymią popularność, kiedy w Polsce nastąpił bum na polskiego skoczka i tzw. "Małyszomania". Przez całą karierę wybitnego skoczka, Izabela Małysz trwała u boku swojego małżonka, przy okazji pokazując się z nim na różnych wydarzeniach, a zdjęcia rodziny z Wisły pojawiały się w mediach i prasie. Wracając do tych fotografii sprzed lat łatwo zdać sobie sprawę z tego, że Izabela Małysz przeszła ogromną przemianę i dziś niektóre ze zdjęć mogą wywołać prawdziwy szok u znacznej części internautów, nawet tych, którzy od lat śledzą to, co dzieje się w świecie skoków narciarskich.

Izabela Małysz zmieniła się nie do poznania! Aż trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądała

Chociaż wielu fanom może wydawać się, jakby to było wczoraj, Adam Małysz swoje największe sukcesy święcił dwadzieścia lat temu. Od tego momentu w Polsce i w naszym życiu zmieniło się naprawdę wiele. W tym oczywiście moda. To doskonale widać po zdjęciach Izabeli Małysz sprzed lat. Zdecydowanie inny styl ubierania się, a przede wszystkim kompletnie inne fryzury, które były modne tylko potęgują efekt tego, jak bardzo zmieniła się małżonka Adama Małysza. Sama partnerka "Orła z Wisły" również często eksperymentowała ze swoim wyglądem, co w połączeniu daje niezwykły obraz jej przemiany.

Zobaczcie sami, jak bardzo zmieniła się Izabela Małysz, klikając w galerię zdjęć powyżej!