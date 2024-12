Nie żyje legendarny trener. Prowadził największych rywali Adama Małysza. Tragiczne wieści przed skokami w Titisee-Neustadt

Piotr Żyła nie może pójść w jego ślady. To by złamało serca kibiców

Nie żyje Wolfgang Steiert, legendarny trener skoków narciarskich

Informację o śmierci Wolfganga Steierta podał portal Skispringen.com. Legendarny szkoleniowiec zmarł w wieku 61 lat w czwartek wieczorem (12 grudnia). Następnego dnia od 13:00 na dobre ruszył weekend Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Steiert zanim został uznanym trenerem, był czynnym skoczkiem. Jego najlepszy rezultat w konkursie Pucharu Świata to 8. miejsce, które zajął 4 stycznia 1986 roku w Innsbrucku. Barwy RFN reprezentował na mistrzostwach świata w Seefeld (1985) oraz na MŚ w lotach narciarskich w Harrachovie (1983) i Bad Mitterndorf (1986). Większą sławę przyniosła mu jednak późniejsza kariera trenerska.

Steiert po zakończeniu kariery został trenerem. W 1991 r. dołączył do kadry B zjednoczonych Niemiec, a już rok później został asystentem legendarnego Reinharda Hessa, z którym przez lata współpracował w kadrze A. W niej przez ponad dekadę pomagał w szlifowaniu talentu m.in. Martina Schmitta i Svena Hannawalda. To właśnie ten duet prowadził największych rywali Adama Małysza do 2003 roku. Gdy zwolniono Hessa, jego następcą został właśnie Steiert, ale bez sukcesów i po zaledwie roku musiał odejść. To wtedy przyjął posadę, w której udowodnił swoje umiejętności.

Od 2004 r. Niemiec prowadził reprezentację Rosji, którą wprowadził do czołówki Pucharu Świata. Pod jego wodzą Rosjanie stawali na podium konkursów drużynowych, a Dmitrij Wasiljew, Denis Korniłow i Ilja Rosliakow odnosili największe sukcesy. Steiert zrezygnował z pracy z rosyjskimi skoczkami po olimpijskim sezonie 2009/10. Powrócił wtedy do ojczyzny, gdzie dalej pracował jako trener, ale przede wszystkim na szczeblu regionalnym. Odpowiadał między innymi za za stworzenie struktur niemieckich skoków narciarskich kobiet.