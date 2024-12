Nie żyje była rywalka Justyny Kowalczyk. Norweżka miała zaledwie 39 lat

Adam Małysz niespodziewanie ogłosił to po skokach w Wiśle i się zaczęło! Poruszenie, zaczęli go namawiać

Marthe Katrine Myrhe w swojej pasji do sportu nie ograniczała się do jednej dyscypliny. Startowała w biegach narciarskich, a latem w biegach długodystansowych oraz w triathlonie. W pierwszej z wymienionych dyscyplin radziła sobie na tyle przyzwoicie, że w latach 2006-2008 zdarzało się jej rywalizować w Pucharze Świata, gdzie miała okazję rywalizować z Justyną Kowalczyk, która wówczas była u progu swoich największych sukcesów. Niestety, życie Norweżki wcale nie było usłane różami, a jej ciało nie było okazem zdrowia, mimo że tak starała się o nie dbać. Jak przekazał jej brat, Anders, we wpisie w mediach społecznościowych, kobieta od 15 roku życia cierpiała na zaburzenia odżywiania. Mimo ciągłej walki kłopoty zdrowotne nie omijały jej i przez nie często musiała rezygnować ze startów w zawodach.

Zdaniem brata zmarłej to właśnie te problemy przyczyniły się do jej śmierci. Ciało 39-letniej Norweżki zostało znalezione w jej domu. W rozmowie z norweskimi mediami Marthe Katrine Myrhe została pożegnana m.in. przez Veslemöya Hauskena Sjoqvista z tamtejszej federacji lekkoatletycznej. – Zapamiętam ją jako dziewczynę, która wiele radości wiązała z bieganiem i rywalizacją. Podzieliła się swoimi doświadczeniami, otwarcie mówiła o swoich problemach i napisała kilka tekstów, które zrobiły na mnie wrażenie, bo niosły w sobie tyle nadziei, ale i rozpaczy – powiedział w rozmowie z Aftonbladet.

