Serce pęka, co Justyna Kowalczyk napisała w rocznicę śmierci męża. Opublikowała specjalny post. I te słowa...

W ostatnich miesiącach Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazuje swoim fanom, że uczy się życia w żałobie po mężu i stara się wychować swojego synka Hugo najlepiej, jak potrafi. Niewiele osób mogło spodziewać się jednak, jak naprawdę wyglądało życie wielokrotnej medalistki olimpijskiej, kiedy potwierdziły się tragiczne wieści o śmieci jej męża w maju 2023 roku. Opieka nad malutkim synkiem w momencie opłakiwania ukochanego małżonka było niezwykle ciężkie, o czym niedawno Justyna Kowalczyk postanowiła opowiedzieć nieco szerzej. Pomimo tego, że "Królowa nart" stara się wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania i łączy wychowanie dziecka ze swoją pasją do sportu, pamięć o Kacprze Tekielim jest oczywiście wciąż żywa. Równo 1,5 roku po śmieci małżonka, Justyna Kowalczyk przygotowała specjalny wpis.

Justyna Kowalczyk opublikowała specjalny wpis w rocznicę śmierci męża

Równo 18 miesięcy po śmierci Kacpra Tekielego, Justyna Kowalczyk opublikowała w mediach społecznościowych jej wspólne zdjęcie z małżonkiem, a do tego postanowiła dodać cytat pochodzący z filmu "Bezsenność w Seattle", odnoszący się do śmierci żony jednego z bohaterów. Mężczyzna ten był w identycznej sytuacji jak Kowalczyk, przy okazji dzieląc się swoją receptą na to, jak poradzić sobie z głębokim smutkiem.