i Autor: East News Stefan Horngacher

Nie wezmą udziału w zawodach!

Niemcy nie przyjadą skakać do Polski! Horngacher podjął decyzję, zwrócili się bezpośrednio do Polaków

Reprezentacja Niemiec nie przyjedzie do Polski na konkursy z cyklu Letniego Grand Prix w Wiśle! Stefan Horngacher zmuszony był do podjęcia takiej decyzji przez fakt przesunięcia terminarzu zawodów na skoczni im. Adama Małysza, O sprawie informuje portal "skijumping.pl", przytaczając słowa przedstawicieli niemieckiej kadry, skierowane bezpośrednio do polskich kibiców.