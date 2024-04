i Autor: Instagram/ adammalyszofficial Adam Małysz

Wyznanie po latach

Nogi się pod nami ugięły po tym wyznaniu Adama Małysza. Był na skraju, bił się z myślami

Grzegorz Kuś 8:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Adam Małysz to jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Obecnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, ale kibice mają w pamięci jego niesamowitą karierę. "Orzeł z Wisły" nadal spotyka się z ich uwielbieniem, choć nie jest to już szalona "Małyszomania". W jej trakcie Małysz często był na skraju wytrzymałości, co wyznał po latach.