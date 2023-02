O której godzinie SKOKI DZISIAJ niedziela 5 lutego 2023. PŚ Willingen O KTÓREJ dzisiaj skoki w niedzielę konkurs indywidualny 5.02 GODZINA

To, co Thomas Thurnbichler zrobił dla Piotra Żyły aż zaskakuje. Niecodzienny gest i spore poświęcenie

Po weekendzie z lotami narciarskimi w Bad Mitterndorf polscy kibice mogli się nieco zaniepokoić dyspozycją biało-czerwonych. Zwłaszcza Dawid Kubacki nie prezentował się tak dobrze, jak miało to miejsce w poprzednich konkursach. Były już lider Pucharu Świata zajmował odległe lokaty i gołym okiem widać było, że coś w jego skokach nie funkcjonuje. Dlatego można było się zastanawiać, jak Kubacki zaprezentuje się w Willingen. Muehlenkopfschanze od wielu sezonów sprzyja reprezentantom biało-czerwonych i tak tez było tym razem. Kubacki ponownie pokazał, że w tym sezonie będzie liczył się w walce o najważniejsze trofea i w sobotnim konkursie zajął trzecie miejsce za Granerudem oraz Laniskiem. Dobrze spisał się również Piotr Żyła, który zanotował spory awans po drugiej serii i uplasował się tuż za plecami Kubackiego.

Jest ekipa, są wyniki 🎉Dawid Kubacki i Piotr Żyła wyściskali się po sobotnim konkursie w #Willingen, w którym zajęli kolejno trzecie i czwarte miejsce 🏅 Dbamy o atmosferkę 🇵🇱#skijumpingfamily pic.twitter.com/xgryBh3WoS— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 4, 2023

Zdecydowanie gorzej zaprezentował się Kamil Stoch. Znów można być zaniepokojonym o dyspozycję trzykrotnego mistrza olimpijskiego, który w sobotę zajął dopiero 25. miejsce. - Męczy się. Musi pracować i powinien to zaakceptować, my też. Staramy się tak mocno, jak tylko możemy. Musi znaleźć czucie i wtedy się wyluzuje, co przyniesie efekty. Po prostu potrzeba pracy - powiedział o postawie skoczka Thomas Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem. Trzeba mieć nadzieje, że Stoch znów odnajdzie radość ze skakania.

Na niedzielę w w Willingen zaplanowano zarówno kwalifikacje, jak i konkurs indywidualny. Rywalizacja powinna zacząć się od 14:30 i kwalifikacji. Półtorej godziny później, o 16:00 zaplanowany jest start pierwszej serii konkursu indywidualnego. Transmisja ze zmagań dostępna będzie na Eurosport 1 oraz TVN. Relacja na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!