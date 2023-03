O której godzinie skoki dzisiaj piątek 3.03.2023 MŚ w Planicy O której dzisiaj skoki narciarskie 3 marca 2023

Spis treści

Polscy skoczkowie w komplecie awansowali do dzisiejszego konkursu MŚ na dużej skoczni w Planicy. Znakomicie spisali się drugi w kwalifikacjach Dawid Kubacki oraz trzeci Kamil Stoch. Najlepszy okazał się Słoweniec Timi Zajc. - Ten skok to nie była jeszcze petarda, a na razie takie sztuczne ognie, jeżeli chodzi o energię i puszczenie wszystkich hamulców, blokad i kontroli - powiedział Kamil Stoch.

Dawid Kubacki wygrał serię próbną, a w kwalifikacjach był drugi. – To co dziś pokazywałem, to jest to, co chciałbym pokazywać – powiedział Kubacki. Ciężko pracował, by móc zapomnieć o bólu pleców, choć przed dziennikarzami zgrywał się, że gra tylko w rzutki z Kamilem Stochem. – Na potrzeby mediów możemy tak powiedzieć, ale Kamil się będzie kłócić. Lepszy jest ewidentnie – stwierdził z uśmiechem Dawid Kubacki. W treningu skoczył 131 metrów, w kwalifikacjach pół metra dalej. – Jest dużo lepiej w czuciu, była prędkość w locie i swoboda. Chciało lecieć. Nocy nie przespałem, bo mi się takie pierdoły śniły, ale m.in. śniły mi się też skoki. Trochę nawet analiza. Tak to poukładaliśmy, że teraz działa. Czasami człowiek nie do końca wie co zrobić, to mu się to przyśni i działa – zaskoczył Kubacki.

Dawid Kubacki, mistrz świata z Seefeld, stwierdził, że zmiany dodały mu energii. Na progu i w locie. Ma powód do dumy. – W środowych treningach nie było w porządku. Te plecy będę jeszcze czuł w pewnych zakresach, ale przy skakaniu mi nie przeszkadzają. Nie przeszkadzały również na normalnej skoczni. To nie będzie dla mnie wymówka, nawet jeśli bym chciał. Na pewno ta przerwa, którą spowodował ten ból pleców, sprawiła, że dynamika skoków była inna. Dzisiaj zrobiliśmy solidniejszy trening, który te nogi pobudził i to działało na skoczni – wytłumaczył Kubacki.

Na piątek 3 marca 2023 zaplanowano konkurs indywidualny w MŚ na skoczni HS 138. Początek pierwszej serii o godz. 17:30. Transmisja TV na antenach TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.