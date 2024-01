O której godzinie skoki dzisiaj piątek 5.01.2024 TCS Kwalifikacje w Bischofshofen O której dzisiaj skoki narciarskie 5 stycznia 2024

Turniej Czterech Skoczni wkracza w końcową fazę. Przed nami ostatni konkurs - w Bischofshofen. W Innsbrucku wyższą formę zaprezentowali Polacy i oby poszli za ciosem. Czekaliśmy na mocny biało-czerwony akcent w czołówce Pucharu Świata, ale musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Piotr Żyła był czwarty po pierwszej serii konkursu w Innsbrucku, ale w finale puszczono go w fatalnych warunkach. Zajął 14. miejsce na Bergisel, a trzeci konkurs 72. Turnieju Czterech Skoczni wygrał Jan Hoerl. Nowym liderem imprezy został Ryoyu Kobayashi.

Skoczkowie mówią w takich przypadkach, że wycięły ich warunki. Piotra Żyłę skoszono więc równo, a to wina koordynatora zawodów Borka Sedlaka, który nie poczekał na korzystniej wiejący wiatr i zgodził się na skok Polaka, gdy wiało w plecy na całej skoczni. Mający chrapkę na podium, a przynajmniej miejsce w czołówce, skoczek z Wisły doleciał więc do 115. metra. Aż o 16 metrów krócej niż w pierwszej próbie... – Do siebie mam żal. To nie był taki skok dobry... Taki po staremu. Ten pierwszy skok był, obok tego w Ga-Pa, gdzie była szybkość w locie. A teraz? Ajj... co zrobić, taki mamy sport – powiedział Żyła w rozmowie z Eurosportem.

Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch. W pierwszej serii skoczył spokojnie, ale w drugiej skorzystał z prezentu od losu (najlepsze warunki w 2. serii) i zaliczył 130 m. 11. miejsce to jego najlepszy wynik w sezonie. – Ten skok był już puszczony, bo po prostu nie było nic do stracenia. Poszło więc tak od serca – mówił Stoch przed kamerą Eurosportu.

Na piątek 5 stycznia 2024 zaplanowano kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen. Początek o godzinie 16.30. Transmisja TV z kwalifikacji na antenie Eurosportu 1 i w playerze.

PROGRAM ZAWODÓW TCS 2023/2024:

OBERSTDORF (HS137)

Piątek, 29.12.2023

15:45 - Seria próbna

17:15 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (HS142)

Niedziela, 31.12.2023

11:45 - Oficjalny trening

13:45 - Kwalifikacje

Poniedziałek, 01.01.2024

12:30 - Seria próbna

14:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

INNSBRUCK (HS128)

Wtorek, 02.01.2024

11:15 - Oficjalny trening

13:30 - Kwalifikacje

Środa, 03.01.2024

12:00 - Seria próbna

13:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

BISCHOFSHOFEN (HS142)

Piątek, 05.01.2024

14:15 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Sobota, 06.01.2024

15:00 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)