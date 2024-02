O której godzinie skoki dzisiaj sobota 3.02.2024 PŚ Willingen O której dzisiaj skoki narciarskie 3 lutego 2024

Skoki narciarskie dzisiaj w sobotę 3.02.2024 to konkurs indywidualny w Willingen. Wczorajsze kwalifikacje wygrali ex aequo Johann Andre Forfang i Ryoyu Kobayashi. Najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął 16. miejsce. Przed konkursami Pucharu Świata na niemieckiej skoczni w Willingen to Adam Małysz przychodzi wielu kibicom na myśl jako pierwszy. Jego 151,5 metra w 2001 roku zadziwiło. Rekordzistą skoczni jest teraz... Klemens Murańka, który trzy lata temu skoczył tam 153 metry. W Klimku upatrywano jednego z następców mistrza, ale do czasów obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nawiązał w zasadzie tylko tym skokiem.

Skok Adama Małysza w Willingen jest jednym z symboli "Małyszomanii". Sam zainteresowany po latach z ulgą stwierdza, że szał wokół niego byłby pewnie większy, gdyby media były wtedy tak rozwinięte, jak są teraz. – Z jednej strony byłoby to o tyle fajne, że miałbym więcej materiałów, z których mógłbym skorzystać w treningach. Wtedy miałem tylko kasety wideo. Jak ktoś nie nagrał skoku na VHS, to nie miał w zasadzie nic. Z drugiej strony też nie żałuję. To, że była tak zwana "Małyszomania", do której nigdy nie mogłem się przyzwyczaić, w dobie mediów społecznościowych mogłaby być jeszcze bardziej nasilona. A w mediach społecznościowych nie zawsze wszyscy są przychylni. Są tak zwani hejterzy, którzy dla przyjemności potrafią sprawić ci ból. Nie zdają sobie sprawy z tego, że sportowiec też ma granicę wytrzymałości psychicznej – mówi.

Przed nami PŚ w Willingen. Na sobotę 3 lutego zaplanowano konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na antenie TVN, Eurosportu 1 i w Playerze.

Sobota, 03.02.2024

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 04.02.2024

14:30 - Kwalifikacje

16:10 - Pierwsza seria konkursowa