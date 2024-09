Oczy zachodzą łzami po tych doniesieniach o Dawidzie Kubackim! Nie ma mowy o pomyłce, ważna chwila

Dawid Kubacki błysnął formą w Hinzenbach

Im bliżej rozpoczęcia sezonu 2024/2025 Pucharu Świata w skokach narciarskich, tym informacje na temat kolejnych zawodników reprezentacji Polski mają większe znaczenie i wagę. Kibice biało-czerwonych z niecierpliwością czekają, aż ich ulubieńcy znów błysną formą i będą rywalizować z najlepszymi zawodnikami o zwycięstwa w kolejnych zawodach, jednak nie brakuje również gorszych informacji, jak chociażby tych na temat zdrowia i kontuzji Kamila Stocha. Teraz jednak, podczas konkurs Letniego Grand Prix w Hinzenbach. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji przyszły pierwsze dobre wieści mówiące o tym, że jeden z liderów reprezentacji Polski okazał się najlepszy w serii próbnej na austriackiej skoczni po skoku na odległość 90 metrów. Chwilę później, podczas pierwszej serii zawodów, Kubacki skoczył tylko metr bliżej i uplasował się na 3. pozycji. Lepsi od Polaka byli tylko Jan Hoerl i Andreas Wellinger.

Równe, dalekie skoki Kubackiego podczas Letniego Grand Prix

Jeden z liderów reprezentacji Polski miał szansę, aby skończyć niedzielne zawody na podium, jednak na jego nieszczęście warunki na austriackiej skoczni zmieniły się niedługo przed jego drugim skokiem, który zakończył się na odległości 84 metry. To sprawiło, że Polak spadł w stawce i ostatecznie zajął 6. miejsce, za plecami Pawła Wąska. Zawody Letniego Grand Prix w Hinzenbach wygrał Andreas Wellinger. Na podium znaleźli się również Jan Hoerl i Stefan Kraft.

Dwa długie i przede wszystkim równe skoki Dawida Kubackiego mogą wlać nadzieje w serca jego fanów na to, że lider reprezentacji Polski odnajdzie właściwy rytm i podczas zawodów Pucharu Świata znów będzie błyszczał formą, którą prezentował jeszcze kilkanaście miesięcy temu. W poprzednim sezonie, niestety dla Kubackiego, znów przyszedł dołek jego formy, jednak kibice liczą na to, że nie powiedział on ostatniego słowa i jego próby w Hinzenbach pokazują, że wciąż ma on pokłady mocy. Dawno nie było tak dobrych informacji o liderze reprezentacji Polski.