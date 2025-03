Piotr Żyła kompletnie zrezygnowany po kolejnych skokach w Trondheim. Czuje że to koniec mistrzostw

Najpierw było tylko 108,5 metra, następnie 125,5 i 121. Piotr Żyła w takiej formie nic nie zdziała na Granasen. Thomas Thurnbichler "dał mu wolne" od środowego konkursu drużyn mieszanych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że "Wiewióra" nie zobaczymy też w czwartkowej rywalizacji męskich drużyn. – Trener niby raczej nie podjął decyzji o konkursie drużynowym, ale "dobrze, dobrze" – żartował Żyła, który nie ukrywał zwątpienia w swój udział w czwartkowym konkursie drużynowym.

Skoro skacze źle cały sezon, to tutaj cud nie mógł się zdarzyć, zdaje się sugerować Żyła. – Skakało się tak, jak przez cały ten sezon. Co mogę powiedzieć? Jest jak jest, co tu dużo gadać – dodał.

Ze znanym już luzem opowiadał, że może lepiej zapozna się z centrum norweskiego miasta niż z obiektami Granasen. Brak udziału w dwóch konkursach drużynowych zabierze mu sporo możliwości do skakania na skoczni HS 138, co z automatu może eliminować też jego szanse na udział też w piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego.

Nie czuje Granasen

– Miasto znam dobrze, skoczni niezbyt jak się okazało. Mogę teraz miasto jeszcze lepiej poznać! Mogę was oprowadzić. Mi się tu zawsze podobało. Starsza skocznia... Czy lepsza? Podobna, po prostu wcześniej miałem lepszą formę na tej starszej. W zeszłym roku też mi tu jakoś nie szło, też ten sezon był kiepski, ten bez szału. Skocznia na pewno jest fajna, tylko trzeba skakać lepiej – powiedział. – Jakbym miał robić taką "bazę skoków" i był w optymalnej dyspozycji, to przez noc zrobię taką "dobrą bazę" (śmiech). Potrafię się przez noc się wziąć w garść i przygotować. Na tej małej skoczni trochę tak było. Wiadomo, że jeżeli chodzi o zbudowanie formy, to pasowałoby tu trochę poskakać i potrenować. To co tutaj zdziałaliśmy, to było w miarę okej. Teraz na tej dużej te skoki mogły by być lepsze, ale to już chyba nie dla mnie... – zakończył.

W konkursie mikstów zobaczymy więc Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Polę Bełtowską i Annę Twardosz. Środowa rywalizacja, pierwsza na obiekcie HS 138, ruszy o godz. 16.00. Transmisja w Metrze, Eurosporcie 1 oraz platformach MAX i Player.

