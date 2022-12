i Autor: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA VIA AP Piotr Żyła

Trener się nie wahał

Piotr Żyła nieoczekiwanie został doceniony. Ten gest mówi wiele, wymowna sytuacja

Grzegorz Kuś 14:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Żyła od wielu lat jest jednym z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Nie zmieniło się to po przyjściu Thomasa Thurnbichlera, a początek Pucharu Świata wskazuje na to, że 35-latek ustabilizował formę na najwyższym poziomie. Kibice mogą na niego liczyć w każdym konkursie, co zauważył też austriacki szkoleniowiec. Docenił on dyspozycję Żyły, o czym doskonale świadczy jego ostatnia decyzja przed kolejnym startem w Engelbergu.