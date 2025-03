i Autor: Alex Marcinowski/SE Piotr Żyła

MŚ Trondheim 2025

Piotr Żyła o szalonym planie i ostatniej nocy przed MŚ. To mógł wymyślić tylko on

Dopiero 37. miejsce w kwalifikacjach w wykonaniu Piotra Żyły ma być jedynie metodą szukania nadziei przed konkursem MŚ w Trondheim. Podwójny obrońca tytułu liczy, że tej nocy znajdzie impuls do ataku. – Jakiś plan trzeba wymyślić. To znaczy ten plan jest, tylko że... No jest i tyle – rzucił po ostatnim sobotnim skoku.