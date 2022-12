Piotr Żyła zareagował na problemy, z którymi zmaga się każdy. Padły jasne słowa, świetna informacja dla kibiców!

Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje w GA-PA! Pięciu Polaków awansowało do konkursu

Piotr Żyła zareagował na pretensje członków innych reprezentacji narodowych na zmianę skoczni i warunków przed drugim konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Sportowiec, który właśnie wypracował sobie świetną formę, jest zdania, że jemu to zupełnie obojętnie, gdzie i w jakich warunkach skacze, jak pokazuje taką dyspozycję, jaką ma obecnie. Padły jasne słowa.

Piotr Żyła reaguje na problemy skoczków z innych reprezentacji. Ma jasne zdanie

Jak powiedział Piotr Żyła, w obecnej formie kompletnie nie przejmuje się zmianą skoczni przed drugim konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Jak sam zauważa, jest bardzo dobrze nastawiony do rywalizacji w prestiżowych zawodach i mentalnie czuje się wszędzie bardzo dobrze.

- Na treningach czułem, że mam trochę takiego ciężaru z tyłu, ale później już nie. Mnie to w sumie lata, istotne, żeby zrobić swoją robotę, to jest najważniejsze. Oddałem w porządku skok i dlatego jestem zadowolony (...) Teraz nie ma dla mnie znaczenia, na jakim obiekcie skaczę. Chcę swoje zrobić, czy tu, czy tam i nie ma to większego znaczenia. Kwestia motywacji, nastawienia i takie psychologiczne sprawy - mówi reprezentant Polski w skokach narciarskich.