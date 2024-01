Polscy skoczkowie wyrównali niechlubny rekord. Nigdy w historii nie było gorzej, przykro na to patrzeć

Co za wpadka Kamila Stocha! Złamał zakaz, wszystko widać jak na dłoni, nagranie trafiło do sieci

Nie jest żadną tajemnicą, że polscy skoczkowie, nawet ci najlepsi, są w tym sezonie pod formą. Było to wyraźnie widać w sobotnim konkursie drużynowym w Zakopanem, gdzie najlepszymi z Polaków byli Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, a dopiero za ich plecami uplasowali się Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Wyniki konkursu nie zaskoczyły i choć apetyty w jego trakcie mogły być większe – przed ostatnim skokiem Dawida Kubackiego Biało-Czerwoni mieli szansę nawet na podium – to ostatecznie nasi zawodnicy zakończyli go na 6. miejscu. Jak się okazało, było to historyczne „osiągnięcie”.

Nigdy nie było gorzej, niż teraz. Niechlubny wynik

Jak wspomnieliśmy, 6. miejsce Polaków nie było wielkim zaskoczeniem z racji na to, jak prezentują się oni na przestrzeni tego sezonu. Okazało się jednak, że w Zakopanem Polacy jeszcze nigdy nie zaprezentowali się gorzej!

Zawody drużynowe rozgrywane są w Zakopanem już od ponad 10 lat – pierwsze zawody tego typu na Wielkiej Krokwi odbyły się dokładnie 11 stycznia 2013 roku i wówczas Polacy zajęli 2. miejsce. W następnym sezonie Biało-Czerwoni zajęli 4. miejsce, a w jeszcze kolejnym 5. i przez długi czas był to najgorszy wynik dla naszych skoczków.

W 2016 roku Polacy wrócili na podium zajmując 3. lokatę, W 2017 wskoczyli na 2. miejsce, a w 2018 wygrali drużynówkę w Zakopanem, pierwszy raz w historii. W kolejnych latach Biało-Czerwoni zajmowali odpowiednio: 3., 5., 2., 6. i 2. miejsce. Jak widać, w historii zawodów drużynowych Polacy nigdy nie byli niżej niż na 6. miejscu, które po raz pierwszy zajęli w 2022 roku. Teraz niestety sytuacja się powtórzyła, jednak mamy nadzieję, że „rekord” ten nie zostanie nigdy pobity.

